Soka ni sayansi, sio figisufigisu zenu

Pia inahusisha falsafa, sayansi ya mwili wa binadamu (anatomy and physiology), tiba katika michezo (sports medicine), kanuni za mijongeo/miondoko ya mchezaji (biomechanics and kinesiology).

Mwalimu ni mtu muhimu katika kuleta mabadiliko chanya ya kitabia na uwezo wa kutenda kwa mchezaji, tena mabadiliko haya ni lazima yawe ya kudumu (permanent change of behavior).

Kuna ushahidi wa kutosha kwamba walimu wengi hubebwa na historia nzuri ya mafanikio ya walikopita (profile) ambayo mara nyingi hutumika kama kigezo cha kocha kupata ajira na inaonekana kwenye wasifu wao wakati wa kuomba kazi, lakini kwetu imekuwa ni ajabu hakuna mwalimu anayefaa. Wapenda soka walio wengi wanatumia kigezo cha nadharia ya “walimu wanaajiriwa ili wafukuzwe” (coaches are hired to be fired)”. Ukocha ni kazi za kitaalamu hazifanyiwi uamuzi wa kutumia hisia na ushabiki. Kimsingi kuna maswali mengi ambayo hayajapata majibu mazuri miongoni mwa wapenda soka, kwa mfano; ni utaratibu gani unaotumika kuwatambua walimu wanaostahili kukabidhiwa timu? Nani anahusika kwa karibu katika mchakato huu wa kuwatafuta?, Lakini pia kwa muda gani na kwa kutumia vigezo gani? Maswali haya na mengine mengi yanatokana na ukweli kwamba makocha wengi pamoja na sifa nzuri walizonazo wanaonekana hawana sifa ya kufundisha soka katika klabu zetu ndani ya muda mfupi sana.