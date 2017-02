Top four epl bana pumzi

STEVEN Gerrard anasema hivi, Arsenal na Manchester United zisahau kuhusu Top Four. Gwiji hilo la Anfield anaamini Top Four ya Ligi Kuu England msimu huu itakuwa na Manchester City, Tottenham Hotspur, Liverpool na Chelsea na hivyo kwenye orodha ya timu za Top Six zinazochuana kuwamo Top Four, Arsene Wenger na Jose Mourinho hawatakuwa na chao.