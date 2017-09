Zari ampiga stop mtoto wa Hamisa urafiki wa Istagram

By FRANK NGOBILE

Hamisa aliandika "Am praying for twins now. Inshallah (a girl & a boy) would be perfect "

Upande wa Zari yeye alishutumu vikali baada ya hatua ya mtoto wa Hamisa katika Instagram kumfollow mtoto Tiffah kwa kuandika "Laki 2 stop following my kids lol. Your Obsession needs a mental institution. Like the hell? "