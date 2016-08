Pesa hakuna? Ni wewe tu mwanangu

MCHEZO wa soka ndiyo unaoongoza kwa umaarufu duniani na ndiyo wenye wafuatiliaji wengi zaidi ya michezo mingine. Wanasoka wamekuwa maarufu sana kuliko hata viongozi wakubwa wa mataifa mbalimbali na wamekuwa wakivuna fedha ndefu kwelikweli.

Wanasoka kwenye ligi kubwa kama England, Hispania, Ujerumani, Marekani, Italia, Ureno, Ufaransa, Russia na sasa China na India, wamekuwa wakilipwa fedha nyingi ndani na nje ya uwanja.

Ukiachana na mishahara ya kufuru wanayolipwa kila wiki, pia wamekuwa wakisaini mikataba minono inayowaingizia fedha nyingi na kampuni mbalimbali za matangazo.

Jarida maarufu la Forbes juzi kati limetoa orodha ya wanasoka 20 wanaotamba kwa utajiri na kupiga pesa ndefu na kuwafanya kuendelea kuishi kama wapo peponi.



GERRARD PIQUE- BARCELONA

THAMANI: Dola 60M

Beki wa Barcelona, ambaye anaogelea kwenye utajiri unaofikia Dola 60 milioni ambazo hutokana na mshahara wake wa Dola 120,000 kwa wiki klabuni Barcelona pamoja na dili zingine nyingi.

Pique amesaini dili nyingi za matangazo na brandi kibao ikiwemo kampuni ya Nike na EA Sports, pia amekuwa mwanamitindo akifanya kazi na ubunifu wa mavazi ya Mango.

Sura yake ilitumika katika baadhi ya matangazo ya EA Sports’ FIFA 2012. Ni mwanahisa mkuu, katika kampuni ya Bas Alimentaria, inayotengeneza nyama za kopo iliyoko mjini Catalan.

Mbali na dili la Nike, Pigue anaingiza fedha nyingi kupitia Kampuni ya michezo ya Kerad inayotegeneza video za michezo katika mitandao ya kijamii.

Pique (29), pia ana mkataba na Kampuni ya vipodozi ya Covergirl achilia mbali mjengo wa Dola milioni tano, ulioko Barcelona.



STEVEN GERRARD, LA GALAXY

KIASI: Dola 60M

Gwiji wa Liverpool, ambaye sehemu kubwa ya maisha yake ya miaka 17, ameitumikia klabu hiyo yenye maskani yake Anfield kabla ya kutimkia Marekani (2015) na sasa inajiandaa kurejea Anfield iwapo watampa ofa ya kazi.

Gerrard ana utajiri unaofikia Dola milioni 50 ambazo zilitokana na mshahara wa pauni 125,000 alizokuwa akilipwa akiwa Liverpool, huku pia akitengeneza pesa kupitia matangazo ya biashara, ikiwemo dili la Lucozade pamoja na mauzo ya kitabu chake.

Kampuni yake ya Steven Gerrard Promotions, inaingiza zaidi ya Pauni 4 milioni, pia ana miradi mingi ya majengo ikiwemo jengo refu lililoko Dubai, majengo mawili mjini Merseyside (Pauni 6 milioni), uwekezaji katika duka la vifaa vya jikoni na baa na mkataba na Adidas na Jaguar.



SERGIO AGUERO- MANCHESTER CITY

KIASI: Dola 60M

Sergio Aguero alisaini mkataba mwingine na klabu yake ya Manchester City, utakaomwingizia Pauni 220,000 kwa wiki bila marupurupu. Kwa mujibu wa Forbes, mikataba yake na Pepsi, Gilette, playstation na Hugo, yote kwa pamoja inamwingizia jumla ya Pauni 7 milioni kwa mwaka.

Mwaka 2012, alisaini mkataba na Puma wenye thamani ya Pauni 1.5 milioni ambapo, kwa sasa ndiye mwanamichezo anayelipwa fedha nyingi zaidi na kampuni hii.

Dili lake na Pepsi inayomwingizia Pauni 1 milioni, inayomfanya aingize Pauni 3 milioni kwa mwaka kwa matangazo ya biashara.



FRANK RIBERY- BAYERN MUNICH

KIASI: Dola 67M

Mwaka 2013, Frank Ribery alikuwa mmoja wa wanamichezo walioshiriki kampeni ya matangazo ya Nike, iliyopewa jina la ‘Pink Panther’, alisaini mkataba mpya na Bayern Munich, unaomwingiza Pauni 14 milioni na nyongeza ya Pauni 1 milioni.

Winga huyo wa Bavarian, ana dili la udhamini la Pauni 1 milioni na Kampuni ya Nike na ni mmoja wa wanasoka wanaolipwa vizuri na kuingiza kati ya Pauni 2-3 milioni kwa mwaka.



YAYA TOURE- MANCHESTER CITY

KIASI: Dola 70M

Linapokuja suala la kulipa mishahara kwa wachezaji wake, Klabu ya Manchester City itakuacha mdomo wazi hasa ukijaribu kutafakari inakuwaje Yaya Toure mwenye thamani ya Dola 70 milioni, alipwe kitita cha Pauni 220,000 kwa wiki!

Toure, raia wa Ivory Coast, ambaye anaingiza Dola 15 milioni kwa mwaka, ikiwa ni mishahara na marupurupu kibao, ana mkataba wa udhamini wa mavazi na Kampuni ya Puma ambayo inamlipa Dola 2.5 milioni kwa mwaka.

Dili hilo la Puma limempa Toure umaarufu mkubwa na kiburi cha kuendesha miradi ya kijamii na ametoa msaada wa mavazi kwa watoto wasiojiweza Afrika.

Pia anaingiza Dola 1 milioni kupitia mikataba yake na Nissan, ambapo kwa sasa anashika nafasi ya tatu kama mchezaji tajiri zaidi Afrika, nyuma ya Didier Drogba na Samwel Eto’o.



JOHN TERRY- CHELSEA

KIASI: Dola 70M

Katika maisha yake Chelsea, Terry amekuwa akilipwa mshahara Pauni 150,000 kwa wiki, kiwango ambacho kinaweza kuongezeka kama ataamua kumaliza soka lake China.

Mbali na mshahara wake, Terry (35), ameweza kuingiza mkwanja wa kutosha kupitia mradi wake wa majengo. Nahodha huyo wa Chelsea, aliingiza faida ya Pauni 13.5 milioni baada ya kuuza jengo lake la kifahari lililoko Surrey kiasi cha Pauni 21 milioni.

Hata hivyo, kutokana na skendo nyingi ambazo zimekuwa zikimwandama, katika siku za hivi karibuni, beki huyo, amejikuta akipoteza mikataba mingi ikiwemo Kampuni ya Umbro ambao walimtosa.



GIANLUGI BUFFON- JUVENTUS

KIASI: Dola 72M

Akiwa ni kipa pekee aliyeingia kwenye orodha wanasoka 20 matajiri, Buffon anajivunia mkataba mzuri na Puma katika misimu yake 15 akiwa na Juventus. Anapokea Pauni 5 milioni kwa mwaka huku msingi mkubwa wa utajiri alionao ukitokana na uwekezaji wake katika Kampuni ya Zucchi.

Katika miezi michache ya hivi karibuni, thamani za hisa za Zucchi zilipanda kwa asilimia 100, na kumwingizia Pauni 19.5 milioni. Pia ana mkataba na Pepsi, Puma na Fiat.



BASTIAN SCHWEINSTEIGER- MANCHESTER UNITED

KIASI: Dola 80M

Schweinsteiger ni balozi wa Audi. Kiungo huyu wa Ujerumani analipwa Pauni 10 milioni kwa mwaka akiwa Bayern Munich tangu mwaka 2012 kabla ya kuongezeka hadi kufikia Pauni 19 milioni kwa Mwaka alipojiunga na Manchester United.

Ana mkataba pia na Adidas pamoja na kuingia dili na Kampuni ya Right Guard, Funny-Frisch Crisps, Nivea na midundo ya Dr. Dre, ambapo anaingiza zaidi ya Dola 3 milioni kupitia mikataba hiyo kwa mwaka.



RONALDINHO- HURU

KIASI: Dola 90M

Ronaldinho ni mmoja wa wanasoka hatari ambao wamewahi kutokea katika ulimwengu wa michezo, licha ya kutoonekana kwa sasa, ana utajiri wenye thamani ya Dola 90 milioni, ambao unatokana na matangazo, mishahara na miradi yake binafsi.

Mbali na Dola 10 milioni, alizoingiza kama mshahara akiwa na Barcelona, Ronaldinho pia aliingiza Pauni 2.7 milioni kwa mwaka akiwa na Athletic Mineiro na alipata kuitumikia Queretaro FC, iliyomlipa Pauni 2.5 milioni kwa mwaka.

Mbali na mishahara, Gaucho ana dili la matangazo na Pepsi, Nike, Gatorade na Denon bila kusahau nyumba anazomiliki Brazil na Hispania huku akiingiza Dola 2 milioni kwa mwaka kutokana na mikataba. Mwaka 2015, mtandao wa Facebook ulimtaja kama mtu wa sita kwa umaarufu, akiwa na mashabiki wapatao milioni 13.



DIDIER DROGBA- MONTREAL

KIASI: Dola 90M

Didier Drogba anashika nafasi ya pili kwa utajiri nyuma ya Samwel Eto’o na utajiri uliongezeka mara dufu baada ya kusaini mkataba ya kuichezea Chelsea, iliyokuwa ikimlipa Pauni 170,000 kwa wiki.

Baada ya kuondoka England, Drogba alijiunga na Shanghai Shenhua ambapo alikuwa akilipwa Pauni 325,000 kwa wiki na baadaye aliamua kuhamia Galatasaray alikoingiza Dola 5.2 milioni kwa mwaka na hatimaye alirejea Chelsea kabla ya kujiunga na Montreal ya Canada.

Drogba amekuwa na mikataba mingi ya udhamini ikiwemo ya Nike, Konami, Pepsi, Samsung na Orange ya France ndiyo maana haishangazi kumwona katika orodha hii.



FRANK LAMPARD- NEW YORK CITY

KIASI: Dola 95M

Kiungo bora kabisa wa Chelsea na Manchester City, ambaye amefanikiwa kuingia katika 10 bora kirahisi sana kutokana na fedha alizoingiza kwenye timu alizozitumikia na anakadiriwa kuingiza Pauni 35 milioni. Ana mikataba na Nike na Adidas inayomwingizia Dola 2 milioni kwa mwaka.

Akiwa ni mmoja wachezaji matajiri kutoka England, Lampard pia anamiliki nyumba ya kifahari London, yenye thamani ya Pauni milioni 8.5, Jumba la wageni la vyumba vitatu lililoko Surrey, lenye thamani ya Pauni 750,000, majengo matatu katika kitongoji cha Dockland-London (thamani ya Pauni 165,000, kila moja).

Mji wa kifahari, ulioko East London, yenye thamani ya Pauni 185,000, pamoja na mali nyingine zisizohamishika, katika mji wa Cambridge Properties (Pauni 500,000), nyumba ya ghorofa moja mjini Leyton (Pauni 187,000) bila kusahau Jengo refu lililoko mjini Barcelona, Hispania. Lampard pia anaingiza Dola milioni nne, kupitia dili la udhamini kila mwaka.



EDEN HAZARD- CHELSEA

KIASI: Dola 100M

Hazard amekuwa ni mchezaji tegemeo wa Chelsea akiwa mmoja wa wachezaji wanaolipwa vizuri zaidi kikosini, ambapo kwa sasa ana utajiri unaofikia Pauni 100 milioni. Kufuatia mkataba wake na Chelsea anaingiza mshahara wa Pauni milioni 10.5 kwa mwaka ambayo ni sawa na Pauni 200,000 kwa wiki.

Nje ya uwanja Mbelgiji huyu ana dili nyingi ikiwemo ya Nike ambayo ilianza kumdhamini akiwa na miaka 16 mpaka sasa.

Mwaka 2015, alisaini mkataba wa miaka miwili na kampuni ya Sina ya China ambayo inamuingizia Dola milioni 3-4 kwa mwaka.



SAMUEL ETO’O- ANTALYASPOR

KIASI: Dola 100M

Samuel Eto’o ni mchezaji tajiri zaidi barani Afrika, akiwa na utajiri unaofikia Dola milioni 100 ambapo, wakati akiichezea Anzi Makhakhala aliwahi kutajwa kama mchezaji anayeongoza kwa utajiri duniani. Anzi iikuwa inamlipa mshahara wa Dola milioni 25 kwa mwaka.

Staa huyu wa zamani wa Barcelona, Chelsea na Inter Milan ana mikataba inayomuingizia Pauni milioni tano kwa mwaka na kampuni za Puma na Ford huku pia akiwa mwanamitindo, ana dili na lebo ya John Richmond.

Aidha Eto’o pia ana magari mengi ya kifahari ikiwemo Bugatti Veyron, Maybach Xenatec, Aston Martin One-77 na Aston Martin V12 Zagato.



KAKA- ORLANDO CITY

KIASI: Dola 110M

Kaka, ambaye hivi sasa anamalizia soka lake nchini Marekani, akiwa napokea mshahara wa Dola milioni 7.2 kwa mwaka unaomfanya kuwa mchezaji anayelipa fedha nyingi katika ligi hiyo, ana utajiri wenye thamani ya Dola milioni 110.

Akiwa na Real Madrid na AC Milan, Kaka pia alifanikiwa kuingiza fedha nyingi na nje ya uwanja, kiungo huyu wa Brazil, ana mikataba kibao ya biashara ikiwemo mkataba na kampuni ya Armani, inayomuingizia Dola 5.5 milioni kwa mwaka.

Anamiliki miradi mingi na mali nyingi duniani ikiwemo hekalu analoishi lenye thamani ya Pauni milioni saba, jijini Madrid, dili na Pepsi, EA Sports, Adidas na Sony bila kusahau magari ya kifahari kama Audi Q7, Hyundai Santa Fe na Audi RS6 Sportsback.



GARETH BALE- REAL MADRID

KIASI: Dola 110M

Uhamisho wa Pauni milioni 95 uliomtoa Gareth Bale kutoka Tottenham Hotspur na kumpeleka Santiago Bernabue, umempaisha sana na sasa ni tajiri wa kutupwa.

Anavuna mshahara wa Pauni 256,000 kwa wiki na nje ya uwanja ana mikataba na Adidas, unaomuingizia Dola milioni 35, kwa mwaka, BT Sport, ambayo itahusu kufanya uchambuzi huku pia akiwa ana taswira yake katika majalada ya michezo ya komputa (FIFA 14), ya England na Mashariki ya Kati.



WAYNE ROONEY- MANCHESTER UNITED

KIASI: Dola 145M

Wayne Rooney ni mchezaji anayelipwa fedha katika Ligi Kuu ya Uingereza, ambapo anaingiza mshahara wa Pauni 300,000 kwa wiki Manchester United.

Pia anaingiza kati ya Dola milioni 3-4 kwa mwaka kupitia dili zake na Nike na Samsung, amekuwa na wakati mgumu sana katika maisha yake haya ya kitajiri kufuatia rundo la skendo zinazomuandama kila kukicha, ambayo ilipelekea Coca Cola na EA Sports kuvunja naye mkataba wa udhamini.

Anamiliki majumba Dubai, Florida na Barbados. Ana magari mengi ya kifahari ikiwemo Bentley Continental GTC, Range Rover Overfinch na Lamborghini Gallardo

Spyder.



NEYMAR, BARCELONA

KIASI: Dola 150M

Neymar ni mmoja wa wanamichezo wenye mvuto wa kibiashara kwa sasa duniani. Mbrazili huyu ambaye hivi karibuni aliiongoza timu ya taifa ya Brazil kutwaa medali ya dhahabu katika michuano ya Olimpiki iliyomalizika, anaingia katika listi hii ya wachezaji matajiri duniani akiwa na miaka 24 tu.

Anaingiza Dola milioni 14 kwa mwaka kupitia shughuli zake uwanjani ambao ni unatokana na mkataba wake na Barcelona.

Nje ya uwanja, Neymar anaingiza Dola milioni 9.5 kwa mwaka kupitia mkataba wake na Nike.

Pia ana mikataba na Panasonic na Volkswagon bila kusahau Taco Bell, Unilever, PayPal na brandi nyingine zipatazo 10. Dili zake zinazotokana na mikataba ya biashara na udhamini zinamuingizia zaidi ya Dola milioni 23.



ZLATAN IBRAHIMOVIC- MANCHESTER UNITED

KIASI: Dola 160M

Zlatan ana dili nyingi za udhamini na brandi kubwa zinaongoza duniani, zinazomfanya awe na utajiri unaofikia Dola milioni 160 na baada ya kusaini Manchester United, analipwa mshahara wa Pauni 260,000 kwa wiki.

Akiwa ni mmoja wa wanamichezo wenye mvuto mkubwa wa kibiashara, Zlatan ana wafuasi na mashabiki wapatao milioni nne kwenye Twitter na milioni 15 kwenye Instagram. Ambapo hivi karibuni aliingia mkataba wa udhamini na Nike, ambayo itamuingizia dola milioni tatu kwa mwaka.

Pia ana mikataba ya udhamini na Nivea, Nivea, Xbox, Volvo, na Dressman. Zlatan pia anamiliki manukato ya Signature pamoja na lebo ya mavazi ya A-Z huku pia akidaiwa kumiliki kisiwa kabu na mji wa Stockholm.



LIONEL MESSI- BARCELONA

KIASI: Dola 280M

Anaweza asiwe mchezaji tajiri zaidi duniani, lakini hakuna ubishi Lionel Messi, ndiye mchezaji bora zaidi anayetikisa katika soka la sasa.

Kwa sasa Muargentina huyu ndiye anayeshikilia nafasi ya pili kwa utajiri miongozi mwa wanasoka akiingiza pauni milioni 21 kwa mwaka kama mshahara pale Barcelona.

Anajivunia dili kibao za mikataba ya kibiashara na udhamini na kampuni kubwa duniani, ambapo Adidas ndio inamfanya kuvuna pesa ndefu sana.

Inamlipa dola milioni 24 kwa mwaka ili awe nembo ya kutangaza brandi zake. Pia anaitangaza Pepsi, Samsung, Walkers na EA Sports ambazo zinachangia Dola milioni 5-10 kwa mwaka.



CRISTIANO RONALDO- REAL MADRID

KIASI: Dola 320M

Mfalme na tajiri anayeburuza wanasoka wote duniani, Cristiano Ronaldo. Bado anatisha kweli kweli akiwa staa mkubwa na bado neema zaidi inamshukia kutokana na mwaka huu kufanya makubwa.

Ana utajiri unaofikia Dola milioni 400 kutokana na dili kibao za matangazo na biashara, lakini mara nyingi hutajwa kuwa na utajiri wa Dola milioni 320.

Anavuna Dola milioni 17 kwa mwaka kama mshahara pale Real Madrid, lakini asilimia kubwa ya utajiri wake ni dili zake nje ya uwanja. Ana mkataba mkubwa na Nike unaompa Dola milioni 22 kwa mwaka.

Mbali na hilo, Ronaldo ana mikataba na brandi nyingi, ikiwemo Tag Heuer, Armani, Samsung na Konami ambazo zinamuingizia dola milioni 10 kwa mwaka huku akiripotiwa kumiliki hoteli ya Pestana baada ya miaka mingi ya kuhusika katika matangazo.

Yuko mbioni kufungua hoteli zake katika miji ya Lisbon, New York na Funchal zitakazokuwa na nembo ya CR7. Kama ulidhani Ronaldo anamiliki vitu hivyo tu, fikiria upya kwani staa huyu amezindua brandi yake ya nguo za ndani na viatu zinamuingizia Dola milioni 10 kwa mwaka.

Mshindi huyo wa tuzo ya Ulaya ndiye staa mwenye mvuto na maarufu zaidi duniani, ambapo takwimu zinaonesha ana wafuasi wapatao milioni 200 katika mitandao ya kijamii.